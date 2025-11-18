南投 公共造產加油站 造福北中寮

南投縣中寮鄉長廖宜賢（右三）排除萬難興建北中寮加油站18日歡喜啟用，南投縣長許淑華（左二）、立委馬文君（右二）等來賓共襄盛舉。（楊靜茹攝）

南投縣北中寮約5000多名鄉親得到20、30公里外的南中寮或南投市加油，往返要1小時，十分不便，中寮鄉長廖宜賢上任以公共造產模式興建「北中寮加油站」，未料興建過程一波三折，歷經地目變更等複雜前置作業，前年7月開工，18日總算開幕啟用；鄉親們開心說，加油更方便，不用再冒險在家中儲備汽、柴油了。

「北中寮加油站」斥資5000多萬元，前年7月動土開工，歷時2年多，18日開幕，廖宜賢與南投縣長許淑華、立委馬文君、南投市長張嘉哲、中寮鄉民代表會主席蔡昭智、中油公司台中營業處長楊永生及大批鄉親共襄盛舉。

廖宜賢指出，中寮鄉因丘陵、溪流等地形將行政區分為北中寮、南中寮兩部分，全鄉有18村，鄉內僅南中寮有中油直營加油站，北中寮7村、5000多名鄉親得至20、30公里外的南中寮或南投市加油，所以他就任誓言在北中寮蓋加油站。

廖宜賢說，公所團隊透過公共造產方式興建「北中寮加油站」，在龍岩村集會所旁取得國有地，並獲地主李美玲捐地，未料社福、農牧用地，地目不符，所幸立委馬文君居間協調完成地目變更，前年7月開工，後續建照、使照卡關，縣府協助排解，歷時2年多，總算完工啟用，感謝李雨達回饋鄉里，不計虧損承租提供服務，看到鄉親來加油，一切辛苦都化為欣慰。

許淑華、馬文君均表示，北中寮鄉民盼望多年，加油站總算啟用，鄉親不必跑遠路加油，農業作業更便利，不必在家中儲油更安全，未來環鄉道路通車，生活品質、觀光量能全面提升。