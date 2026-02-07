南投 反焚化爐升溫 縣府盼理性討論

賴清德總統（左四）7日至南投市福順宮參香祈福，向鄉親推薦「電腦特別揀的」好人才、南投縣長參選人温世政（左五）。（楊靜茹攝）

賴清德總統7日至南投市福順宮、草屯鎮慶安宮祈福，並與南投縣黨公職午餐，會後黨部發言人吳崢轉述，總統了解地方選情，並親自受理名間鄉反焚化爐自救會的陳情，認為名間鄉茶產值占全台35％，是台灣茶文化重鎮，值得好好保護。南投縣政府認為，垃圾焚化爐不應淪為政治議題，盼回歸科學理性討論。

南投縣沒有垃圾焚化爐，縣府擬在名間鄉興建垃圾焚化爐，日前進行二階環境影響評估審查，名間鄉反焚化爐自救會到場抗議，隨著年底將舉行九合一地方選舉，反焚化爐議題升溫。

南投縣長許淑華日前受訪，強調南投垃圾問題不能一再拖延，她任內一定要處理，不會留給下一任；並向賴清德喊話，希望總統來南投為黨籍縣長參選人温世政輔選之餘，中央對處理南投民生垃圾問題能交代清楚。

賴總統7日和民進黨南投縣黨公職午餐會，會後民進黨發言人吳崢轉述，總統關心南投縣發展，認為民進黨曾在南投縣執政，有良好民主傳統，因此相當看重南投縣地方選情，聽從13鄉鎮市首長、民代的意見，期待温世政勤走地方，尤其是南投縣有很多長輩，盼温世政運用醫界所長提出強化南投醫療資源的政見，化為服務地方的能量。

吳崢說，總統得知名間鄉反焚化爐自救會成員來到現場，主動邀請反焚化爐自救會與環團進場，特地親自接下陳情書，並傾聽鄉親聲音，總統認為僅一個名間鄉茶葉產值占全台35％，不只是產業，更是台灣重要的茶文化重鎮，值得被好好保護。

許淑華7日未再回應，但縣政府認為，垃圾焚化爐不應淪為政治議題，盼能回歸科學理性討論。