南投 守護偏鄉 3醫獲醫療奉獻獎

南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹、埔里基督教醫院醫師賴力行、仁愛鄉健安診所醫師林慈龍，因長年奉獻偏鄉及原鄉醫療，獲第35屆醫療奉獻獎，其中林慈龍的父親林金梁也曾是醫療奉獻獎得主，成為醫界佳話。南投縣長許淑華25日表揚並感謝他們長年守護偏鄉居民的健康，展現醫者仁心的信念，盛讚他們是南投之光。

62歲醫師胡錫鰹以公費生分發至鹿谷鄉衛生所服務，成家立業、落地生根，一待逾30年，即使確診癌症，仍抱著病體堅守診間，陪伴鄉親走過各項難關，給居民滿滿的安心感和信任感。胡錫鰹笑稱自己是公衛老兵，工作就是生活。

賴力行出身仁愛鄉部落，先後任職信義鄉、仁愛鄉衛生所等6個單位，凡有助於山地醫療，他都親力親為，曾捐出保安宮奉獻獎的100萬元獎金給醫院，並引進全台第一台牙科巡迴車，直接開進國小校園診治，他已72歲並罹癌仍退而不休，持續帶領埔基醫療團隊推動山地巡迴醫療，他強調「只要身體、頭腦還可以，會持續做下去。」

68歲林慈龍從小在仁愛鄉霧社長大，深刻感受到偏鄉醫療的不足，民國81年回山上接棒父親的健安診所，延續父親林金梁的醫療志業，父子倆已守護山地醫療逾77年，如今診所也配合霧社急診醫療中心，讓當地居民24小時都能找到醫師，深獲部落居民信任。

許淑華表示，今年全台有10名醫療奉獻獎得主，南投縣就有3人，他們不畏偏鄉路途遙遠或設備有限，克服難關，長期守護偏鄉居民的健康，醫者仁心的堅毅理念和精神很讓人感動，他們獲獎實至名歸，也是南投之光。