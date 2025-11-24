南投、彰化檢驗蛋品全數過關 王惠美：還會檢測全縣933場畜牧場 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投、彰化報導

近期雞蛋食品安全事件引發各界關注，南投縣政府衛生局今年已針對縣內製造業、超市、量販店、攤商、傳統市場及餐飲業等地販售的雞蛋，進行產地來源標示查核及產品抽驗。南投衛生局長陳南松今（24）日表示，截至目前為止，114年共計稽查215件雞蛋標示，並且抽驗10件雞蛋，檢驗項目為動物用藥，檢驗結果全數符合規定。另，彰化縣府啟動「芬普尼全面採樣監測，第一波15蛋雞場全數過關，即日起到明年初還會檢測全縣933場畜牧場，為民眾食安把關。

陳南松指出，「雞蛋」已成為日常健康飲食中不可缺少的營養來源，消費者在選購蛋品時，可優先選擇標示完整的雞蛋，注意有效日期，避免購買過期產品，也可注意觀察蛋殼的外觀，應完整、光滑且無裂痕，表面應無異常斑點或污漬。

陳南松補充，蛋品的儲存環境也需注意，應儘量選擇存放於陰涼處或冷藏櫃中的雞蛋，回家後盡速冷藏，以確保蛋品新鮮，衛生局也積極查核蛋品販售場所環境及來源，確保民眾能安心享受美味與健康兼具的食材，民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，都可洽詢南投縣衛生局。

另外，彰化縣蛋雞場日前爆發芬普尼蛋疑慮，縣長王惠美指示農業處與動物防疫所立即啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，縣府表示，第一梯次共抽驗15場動物用藥殘留高風險場，由農業處及動防所人員採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體，全程由政風人員會同監督。檢驗結果全部均為未檢出，顯示第一階段高風險場之蛋品安全無虞。

彰化縣動物防疫所提醒，芬普尼禁止使用於蛋雞，違反者將依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項處6萬元至30萬元罰鍰，請業者切勿心存僥倖，亦切勿使用來源不明之動物用藥。

