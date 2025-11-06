南投「懸日」現身倒數2天！ 市府宣布：民族路11月8日下午「封街2小時」

南投市民族路、公園街部分路段8日下午3時至5時10分封閉，方便民眾觀賞拍攝南投版「曼哈頓懸日」。（圖／南投市公所提供）

南投市民族路每年立冬前後，夕陽落在筆直街道中間，橘紅色光影灑落整條街道，宛如台版「曼哈頓懸日」，南投市長張嘉哲6日在臉書宣布，8日下午3時至5時10分，封閉民族路（大同街至南陽路）及公園街（民權街至龍井街）路段，方便追日民眾安全觀賞與拍攝。

南投市公所指出，今年11月7日立冬，預估6日、7日、8日3天都有機會看見台版「曼哈頓懸日」，其中以8日夕陽剛好落在街道接近正中央的位置，視角最佳，推估8日下午4時44分至5時4分是最佳觀賞時間，因此公所舉行「封街追懸日」活動，讓民眾能安心、安全地欣賞魔幻景致，也呼籲參加民眾遵守交通管制。

張嘉哲說，民族路「封街追懸日」已成為南投市最具代表性的活動之一，8日下午3時到5時10分，封閉民族路（從大同街到南陽路）及公園街（從民權街到龍井街）路段，現場有迷你市集，搭配音樂表演，公所免費發送限量「50元消費券」，送完為止，建議佩戴太陽眼鏡觀賞，保護眼睛，把握短短20分鐘懸日美景。

南投市民族路、公園街部分路段8日下午3時至5時10分封閉，方便民眾觀賞拍攝南投版「曼哈頓懸日」。（圖／南投市公所提供）

