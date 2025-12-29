南投 智慧醫療助攻 東華醫院改善醫護荒

東華醫院院長張國翊（左二）與地區相關醫療機構簽署合作約定。（劉慧茹攝）

南投縣竹山鎮東華醫院近日獲衛福部「健康台灣深耕計畫」核定補助，未來5年將推動智慧醫療計畫，於29日與護理之家、長照機構、衛生所等30家相關機構締約合作，整合資源，改善醫護人力不足的困境。

衛福部「健康台灣深耕計畫」總預算489億元，期盼各醫療單位提計畫申請補助，在5年內透過優化醫療工作條件、多元人才培育、智慧醫療科技及社會責任醫療永續等四大主軸，推動醫療體系改革。竹山東華醫院於8月通過第一階段核定，並於10月啟動執行。

廣告 廣告

南投竹山鎮僅有東華與竹山秀傳2家地區型醫院，服務範圍卻涵蓋鹿谷、信義、水里等鄉鎮，加上偏鄉醫護人力長期招募不易，在高齡人口快速成長下，醫療照護壓力日益增加，亟需設法因應。

東華醫院院長張國翊表示，智慧醫療透過科技導入，推動基層醫療優化，例如AI排班、交班、預診及病歷書寫等系統，協助減輕醫護人員工作負擔，讓醫護能將更多時間投入病人照護，提升整體醫療品質。

東華醫院結合彰化宏仁醫院、常春醫院，及南投、雲林的長照機構與護理之家，並整合在地診所及竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、中寮鄉等6處衛生所，簽署合作約定，攜手強化偏鄉醫療量能。

在整合在地醫療資源後，張國翊指出未來將導入攜帶式X光、超音波等設備，提升醫師往診便利性，並配合政府推動的在宅急症照護，機構與護理之家住民都能獲得更完善的醫療服務。

張國翊表示，台灣已邁入超高齡社會，健保財務負擔日益沉重，透過智慧醫療與預防醫學，推動在地老化與健康老化，有助於節省健保資源；在地醫院也能藉由強化社區互動與資源共享，提升整體醫療服務品質。