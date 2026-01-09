南投 松嶺之星招商 居民盼交通配套

名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」4月將完工驗收，高塔矗立在雲霧之間，彷彿天空之城，儼然成為八卦山台地新地標，南投縣政府12日將舉行招商說明會，完成招商後，提供得標廠商6個月裝修期，預計今年底開放營運。當地居民滿心期待，盼交通配套措施同步到位，避免因一窩蜂造訪導致塞車。

南投縣政府為了擴大松柏嶺受天宮核心遊憩區的客源，延長香客及遊客停留時間，斥資約5.5億元在名間鄉八卦山脈南端興建「松嶺之星」，塔高約50公尺，頂樓規畫360度玻璃帷幕觀景空間，可將南投、彰化、台中三地美景盡收眼底。

縣府指出，「松嶺之星」主體工程4月完工驗收，12日上午9時30分於縣府7樓國際會議廳舉行招商說明會，預計今年底開放營運。盼民間廠商投入經營管理，引入活力及創意，提升服務品質，帶動八卦山軸線觀光產業發展。因應「松嶺之星」的交通動線，台灣好行八卦山線民國113年底已通車，方便遊客從高鐵站轉乘到松柏嶺，完成招商後，將納入周邊景點、餐飲、住宿、賣店、體驗等服務資訊，整合售票或預約機制，完善旅客服務。

居民說，「松嶺之星」拆掉鷹架後，外觀比想像中漂亮，尤其是冬季雲海好發季節，高塔矗立雲霧間，彷彿天空之城，慕名而來的人不少。由於松柏嶺山區道路不寬，假日至松柏嶺受天宮參拜車流原本就壅塞，很擔心年底營運後，因一窩蜂造訪造成塞車，盼交通配套措施能同步到位。