南投 松嶺之星 擬推電動輔助自行車

南投縣政府斥資5.5億元在松柏嶺興建「松嶺之星」，採OT委外營運，預計明年中試營運，議員林憶如5日在縣政總質詢建議「松嶺之星」引進電動輔助自行車，方便遊覽周邊景點，增加停留時間，促進消費。縣府觀光處答詢，設置電動輔助自行車部分將納入招商文件，輔導業者提供電輔車，促進觀光發展。

「松嶺之星」高度50多公尺，設有觀景平台，若天氣晴朗可遠眺台灣海峽，周邊規畫商店街、公園步道及停車場，更與松柏嶺受天宮合作，在宮廟停車場設置兩座交通接駁暨遊客諮詢站，但議員建議，除了接駁車、開車及徒步移動，應提供電動輔助自行車串聯八卦台地139線沿線景點。

林憶如指出，居民盼「松嶺之星」成為提振八卦台地觀光的火車頭，雖然規畫觀光巴士到達「松嶺之星」，若只有步行，觀光範圍不大，若開車，衍生停車問題，建議提供電動輔助自行車，讓遊客去巷弄茶館喝茶，到松柏嶺受天宮參拜，探訪七星碉堡、猴探井、微熱山丘等景點，增加遊客停留時間，也能促進在地消費。

縣府觀光處長陳志賢答詢，目前「松嶺之星」規畫2處停車場，第一停車場以大型遊覽車為主，第二停車場供小型車使用，同時提供4輛電動接駁車，串聯周邊主要景點，會將議員意見納入招商文件。

陳志賢說，「松嶺之星」可參酌埔里福興溫泉園區的模式，免費提供自行車給遊客，每年服務約6000人次，設置電動輔助自行車部分將納入招商文件，輔導業者提供電動自行車服務，推出低碳旅遊套裝行程，促進八卦台地的觀光發展。