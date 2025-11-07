南投 樹醫巡檢校樹 促汰換染病者

南投縣教育處邀樹醫師為縣內168所學校校樹巡迴健檢，先從人口多的竹山鎮、埔里鎮、南投市及草屯鎮四大鄉鎮開始，3個月來已巡檢40多所，預計明年底完成校樹健檢，初步發現大部分校樹都很健康，要適時修剪，少數受病蟲害影響，尤其是腐朽及染褐根病恐倒伏的大樹均建議汰換，提升校園安全。

近年校樹倒伏釀災事件頻傳，民國112年4月，草屯國小靠近玉屏路圍牆的1棵榕樹倒伏，壓毀停放在校外圍牆邊的2輛賓士、1輛馬自達轎車；去年草屯鎮敦和國小1棵榕樹傾倒壓死騎機車行經的林姓女子，林女家屬獲國賠288萬3000元。經追查，草屯國小及敦和國小的榕樹染褐根病倒伏釀禍，由於褐根病難從外觀研判，縣府邀樹醫師為校樹健檢。

縣府教育處指出，樹木跟人一樣也有生老病死，因此樹木養護、修剪和病蟲害問題都要重視，定期樹木健檢有必要，9月起聘請中興大學、台大實驗林、生物多樣性研究所等單位樹醫師，為縣內168所學校校樹巡迴健檢，目前已巡檢40多所，初步認為大部分校樹都很健康，要適時修剪，少數受病蟲害影響，尤其是腐朽及染褐根病恐倒伏的大樹均建議汰換，提升校園安全。

教育處長王淑玲說，除了校樹健檢，也邀專家開辦「校園樹木管理與養護研習」，讓學校總務主任了解常見樹木危害與預防管理，提升風險預警能力，研習後請各校依初篩表全面盤點校樹健康狀況，若有棲地不良、樹冠、樹幹及樹根異常等，率先請專家到校評估改善，預計明年底完成全縣校樹健檢。