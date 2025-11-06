南投「滴血老牛」重生新名字曝光！他花1萬入籍台南市 網：要幸福喔

記者林昱孜／台南報導

老農開著小貨車，以繩索牽引牛隻前行，車速過快牛蹄磨擦柏油路面，最終因疼痛與疲累癱坐在橋上，地面血跡斑斑。（圖／翻攝畫面）

南投埔里老牛「浴血重生」今（6）日在大家合力協助下，順利入籍台南市，並以專車接送抵達新家，還多了個新名字「南哞」，在這當中出一份心力，花1萬元收養牠入籍的台南市議員李宗翰，更親自解釋新名字由來；把「南哞」合力救回來的網友，看到這完美結局紛紛留言深表祝福。

老黃牛入籍台南市，有了新名字「南哞」。（圖／翻攝李宗翰議員臉書）

老黃牛搭車南下，在6日上午抵達位於台南新家，準備成為「老牛的家」第8名成員，將在這邊安養天年。獸醫師檢查老黃牛身體狀況，脖子後有勒痕外傷，已用優碘消毒，腳傷部分，後續再研議是否削蹄或消炎止痛。

老黃牛可以順利擁有新家，其實過程也一波三折，在南投議員王秋淑的奔走下，覓得台南農業局設置的「老牛之家」安置，但要入住牛隻必須入籍台南市，因此由南市議員李宗翰花1萬元收養。

「南哞」將擺脫過去飼主，在台南「老牛之家」生活。（圖／翻攝李宗翰議員臉書）

台南市議員李宗翰6日發文，曝光老黃牛的新名字「南哞」，「南」來自台南和南投的南，「哞」則是牛的叫聲，發音本身也有歸命皈依的意思，希望「南哞」往後的日子不只平平安安，也要可可愛愛。

不少關心老黃牛的網友，看到這完美結局紛紛留言，「好可愛，南哞要幸福喔」、「南哞終於擺脫不良的飼主了」、「真心謝謝幫忙南哞的每一位善心人士」、「是新聞那隻流血的牛牛耶！好棒喔！！」。

