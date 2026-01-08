南投 玉山前峰步道遭噴漆 3小時才清除

有山友日前登山行經玉山前峰步道時，發現岩石上遭不明人士噴漆，十多個藍色圓點一路延伸於山徑上，十分顯眼。同行友人嘗試多種方式清除，仍無法去除痕跡，對美麗的高山步道遭到破壞感到痛心。玉山國家公園管理處接獲通報後，派員上山處理，單程上山及現場清除作業共花費約3小時。

臉書社團《登山通報站》有山友爆料指出，玉山前峰步道沿線岩石上出現疑似人為噴漆留下的藍色圓點。隨行友人嘗試以丙酮擦拭、火烤及工具刮除等方式處理，仍無法完全去除岩石表面的噴漆痕跡，無奈直呼「感覺直接換岩石比較快。」

廣告 廣告

貼文曝光後，引發不少山友不滿，留言區撻伐聲四起，認為此舉缺乏公德心、破壞自然景觀。多數山友研判，噴漆可能被當作路標使用，也有人指出，近期在其他山徑也曾發現類似情況。該貼文短短16小時內，已累積超過80則留言。

玉山國家公園管理處接獲通報後，隨即派員上山清除。玉管處副處長邦卡兒．海放南表示，步道遭噴漆的情況相當少見，目前尚不清楚行為人的實際用意，但此舉已違反《國家公園法》，情節嚴重者甚至可能涉及《刑法》毀損罪。他呼籲山友共同愛護山林，切勿以任何方式汙染自然環境。

玉管處指出，現場清理作業約花費1小時完成，但單是上山路程即耗時約2小時。近來高山氣溫驟降，類似破壞行為不僅影響自然景觀，也增加第一線維護人員的負擔。

玉管處提醒，登山如有引路或安全需求，常見作法為使用臨時性布條，但國家公園園區內已禁止私自綁掛登山布條。建議山友事先下載離線地圖並熟悉路線，既能確保自身安全，也能共同守護珍貴的高山環境。