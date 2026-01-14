南投 私有宗祠燉倫堂 920萬啟動修繕

南投縣唯一被指定為古蹟的私有宗祠「燉倫堂」，距今已有近200年歷史，由於近年地震頻繁，造成牆體龜裂、滲水等情形，在各方努力下，投入約920萬元修繕，成為今年縣內首件啟動修復工程的古蹟。

燉倫堂於清道光10年（西元1830年）興建，清乾隆年間起，草屯地方逐漸形成洪、李、林、簡等4大姓血緣聚落，燉倫堂即為洪姓移民入墾草屯後所建立的宗祠之一。日據時期曾多次修繕，但因未進行大幅度改建，得以維持古樸風貌。

然而，921大地震造成正殿後兩側牆面龜裂及木柱移位，修復完成至今已24年，又受近年地震頻繁影響，日積月累，正殿及外牆再度出現裂痕，加上防水層老化、地坪滲水、牆體油漆剝落等問題，相關單位認為古蹟保存已刻不容緩，於前年提報修復計畫，並於今年開春正式動工。

此次修繕工程由文化部文化資產局補助80％、縣府配合款10％、燉倫堂自籌10％，規畫設計及施工皆由縣府文化局執行，並由林宏任建築師事務所負責設計監造、慶仁營造公司施工，以約920萬元工程經費進行修復。

據悉，去年南投縣已動工修復草屯月眉厝龍德廟及登瀛書院兩處縣定古蹟，建立年代分別為乾隆58年（1793年）及道光27年（1847年）。今年首件修復的縣定古蹟燉倫堂，除具有地方宗族信仰與歷史記憶的象徵，也是南投縣目前唯一被指定為古蹟的私有宗祠。

文化局表示，此次修繕工程以牆面及外觀修復為主，未涉及彩繪或木造結構所需的特殊工法，將依照原建築材料與工法施作，維持原有風貌，同時兼顧古蹟保存價值與使用安全，預計今年底完工。