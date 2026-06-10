南投「租稅AI小尖兵」廣播夏令營 11日開放報名
【記者林玉芬南投報導】南投縣政府稅務局提供學童暑期多元休閒活動及宣導租稅教育，7月1日於中興廣播電台辦理「租稅AI小尖兵」廣播夏令營，歡迎南投縣暑期升國小4-6年級學生(含應屆畢業生)報名參加，限額70名，11日上午9時開始網路線上報名，請上南投縣政府稅務局網站https://www.nttb.gov.tw 首頁，點選「租稅教育與活動」欄內的線上報名專區。
南投縣政府稅務局表示，該局暑期租稅教育夏令營深獲家長好評，今年持續辦理，並再次與中興廣播電台合作推出廣播營，藉由多元化租稅學習，讓學生有不同的體驗，除可學習租稅常識，還可體驗廣播電台運作及廣播員錄音工作，活動並安排竹藝竹蟬DIY、紮染布包DIY、大地遊戲、VR 稅務元宇宙及剉冰進行曲等課程，內容豐富精采，完全免費，讓參與學童滿載而歸。
稅務局表示，為鼓勵學員學習愛心做公益，報到時需繳交10張未開獎(5-7月份)的紙本發票或5張雲端發票，於活動中捐贈給縣內公益團體，並特別提供6個名額給家扶中心學童參與，善盡社會責任關懷弱勢學童。如有任何有關活動的疑問，請撥打該局免費服務電話0800-496969洽詢，會由專人解說服務。
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