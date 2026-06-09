南投「租稅AI小尖兵」廣播夏令營11日開放報名

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為提供學童暑假多元學習機會，並推廣租稅教育，南投縣政府稅務局將於7月1日在中興廣播電臺舉辦「租稅AI小尖兵」廣播夏令營。課程介紹租稅常識、安排廣播錄音體驗、VR稅務元宇宙等豐富內容，讓孩子在玩樂中學習。

南投縣稅務局表示，活動對象為暑假後升國小4到6年級學生及應屆畢業生，6月11日上午9點起開放網路報名。課程除介紹租稅常識外，也安排廣播錄音體驗、竹藝竹蟬DIY、紮染布包製作、大地遊戲、VR稅務元宇宙及剉冰製作等豐富內容，讓孩子在玩樂中學習。

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南投縣稅務局指出，夏令營完全免費，並鼓勵學童發揮愛心做公益，報到時需捐出10張5至7月未開獎發票，或5張雲端發票，轉贈公益團體。

有興趣的家長可至南投縣政府稅務局網站報名，歡迎小朋友一起化身租稅AI小尖兵，度過充實又有趣的暑假。