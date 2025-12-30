南投 竹山汙水廠啟用 日處理3千噸

南投縣長許淑華（左二）參觀「南投縣竹山鎮水資源回收中心」汙水處理設施。（劉慧茹攝）

南投竹山過去因基礎建設落後、汙水下水道普及率低，加上工業區廢水處理不易，導致生活汙水與工業廢水排放不當，影響環境與居民生活。縣政府自民國93年開始規畫，100年獲中央補助2億元，今年終於以總經費2.2億元完成第一期工程，預計每日可處理3000立方公尺的生活汙水。

「南投縣竹山鎮水資源回收中心」為竹山都市計畫區汙水下水道第一期工程的核心設施，30日舉行通水典禮，縣長許淑華、內政部國土管理署下水道工程分署副分署長沈益生，以及民代、里長共同出席剪綵，象徵竹山水環境治理邁入新里程。

水資源回收中心通水後，每日預估可處理3000立方公尺汙水量，相當於1座2500立方公尺標準游泳池容量。原本可能排放至側溝或大排的生活汙水，未來都將截流集中處理，減少直接排入水圳及濁水溪，降低環境汙染；處理後的汙水，亦可作為道路、公廁清洗及植物澆灌使用，提升居民生活品質。

許淑華表示，接下來是推動家戶接管，第一期規畫分為三標工程，若全數完成，預估竹山汙水下水道普及率可達84％，約5652戶受惠。但工程期間勢必面臨3至4年的施工陣痛期，她勉勵在地里長與鄉親多溝通，「汙水處理不僅能減少病媒蚊孳生，也能改善居住環境，對地方永續發展具長遠助益。」

此外，水資源回收中心所在的下坪里，周邊同步規畫綠地植栽、自行車道等設施，盼打造兼具環保與休憩功能的生態教育場域。縣府指出，除第一期每日3000立方公尺的處理量外，全期規畫處理量可達6000立方公尺，接管戶數上看萬戶，並預留後續擴充用地，以因應未來需求。