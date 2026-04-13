南投 第七選區議員 選民動員程度成關鍵

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南投縣議員第七選區為山地原住民選區，應選名額1席。（劉慧茹攝）

南投縣議員第七選區為山地原住民選區，應選名額1席，本屆（第20屆）由國民黨籍全文才當選，他今年將爭取三連霸。由於此區競爭態勢單純，政黨結構以國民黨為主，其次為無黨籍，參選人數也相對較少；曾在民國107年、111年參選南投第七選區縣議員的無黨籍參選人王榮儀，今年將再挑戰，將是兩人第三度交手。

第七選區涵蓋南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，63歲的全文才長期深耕基層，曾任10多年國民黨黨工、南投縣原住民教育協進會理事長、國民黨信義鄉民眾服務站主任、救國團信義鄉團委會主任及後備軍人信義鄉輔導中心主任；103年當選信義鄉第20屆鄉民代表，107年選上第19屆南投縣議員，111年成功連任，全文才善於組織動員，支持基礎穩固，本屆爭取三連霸。

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52歲的王榮儀為無黨籍，軍人出身，曾任國軍陸航直升機飛行官、飛行教官及全功能試飛官，具備豐富飛行資歷；平時在地方熱心公益，也從事登山嚮導工作，曾於國慶日與民眾合力以CPR搶救休克長者，獲得不少鄉親好評。

信義鄉為布農族人口最多且分布最密集地區，涵蓋巒、郡、丹、卡、卓等5大社群，行政區域畫分為15個村。全文才出身濁水溪線地利村，屬布農族巒社群；王榮儀居住於東埔村，屬郡社群。由於社群與氏族關係緊密，選舉時具有一定動員力，對選情影響不小；過往投票率多維持在70％以上，顯示當地選民受動員程度高，投票意願穩定。

全、王曾於107年及111年縣議員選舉交手。第一次為3人角逐，落選的王榮儀得票數排名第3；第二次一對一對決，全文才以3218票勝過王榮儀的2219票。此次雙方第三度對壘，選情再受關注。