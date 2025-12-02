南投 綠營無動靜 國姓女鄉長拚連任

國姓鄉有近8成是客家人，是南投縣最大的客家聚落，國民黨籍國姓鄉長邱美玲蹲點4年，3年前打敗范旭南成為首任女鄉長，任內關懷各階層，致力推動咖啡烘焙、路跑、露營等活動拚觀光；無黨籍前鄉長丘埔生原有意回鍋，透過立委馬文君罷免案試水溫，在鄉內僅獲11.98％同意票，態度轉趨觀望，泛綠尚無人表態選鄉長。

邱美玲於民國103年當選南投縣議員，107年轉換跑道參選國姓鄉長，以些微差距輸給前鄉長丘埔生，一度讓她萌生退意，在親友鼓勵下重新振作，積極勤跑基層，與鄉親搏感情，111年總算開花結果，獲6861票、近64％得票率，打敗丘埔生力挺的范旭南，成為國姓鄉首任女鄉長，她任內以女性溫柔特質消弭對立、推動鄉政。

邱美玲致力推動客語認證，她認為客語能讓客家文化向下扎根，是傳承客家文化的重要方法，她不僅自己通過客語認證，積極開設客語認證研習課程，也鼓勵員工學習客語，當鄉親洽公時，便能用流利的客語溝通，增加親切感；她響應南投縣政府政策，結合社區資源由公所自辦幸福巴士，2人即能預約，改善鄉親的交通需求。

長期以來，客家庄均被視為「藍營大本營」，前鄉長丘埔生出身軍旅，原本是國民黨黃復興黨部，歷任國姓鄉公所民政、財政、社會課等課長，行政資歷完整，當年他與南投縣議員戴世詮爭取黨內提名，國民黨最終提名戴世詮，他以無黨籍參選並高票勝出，從此與藍營漸行漸遠，任內退黨力挺蔡英文。

丘埔生原有意回鍋選國姓鄉長，透過立委馬文君罷免案試水溫，積極參與罷免活動，挨家挨戶推動罷免案，不過馬文君深耕基層，罷馬同意票在國姓鄉僅獲1744票、11.98％得票率，罷免失敗後，他的態度轉趨觀望，目前泛綠無人表態參選國姓鄉長。