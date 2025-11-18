南投 縣114年度甲等合作社場表揚觀摩活動

【記者 謝雅情／南投 報導】縣府辦理114年度甲等合作社場表揚及觀摩活動 縣政府18日在縣府7樓國際會議廳舉行「南投縣114年度甲等合作社場表揚及觀摩活動」，表揚縣內年度評鑑中表現優異、獲得甲等殊榮的合作社，共有38家﹙一般類社場4家、教育類社場15家、農業類社場19家﹚獲此肯定，由縣府社會及勞動局林志忠局長親自頒獎，肯定這些合作社場在經營管理、社員參與、社會責任及永續發展等面向皆有傑出表現，是南投地方經濟與社區發展的重要推手。

今年合作社場考核共計131家，南投縣政府依據合作社稽查考核及獎勵辦法規定，於每年4月底前分別完成一般類、教育類及農業類合作社考核；今年度合作社場評鑑成績，計有優等合作社場8家﹙一般類社場2家、教育類社場6家﹚，已於9月26日由內政部假交通部鐵道局國際會議廳辦理「中華民國各界慶祝第103屆國際合作社節大會」中進行頒獎。

合作社每年皆須接受財務、管理、營運等多項評鑑指標審查，能夠獲得「甲等」等級，顯示該社在穩健經營與制度落實上表現突出。此次受表揚的合作社涵蓋農業、消費、勞動及社區等多元領域，包括保證責任南投縣合成百香果生產合作社、有限責任國立草屯商工員生消費合作社、有限責任南投縣原住民愛鄰照顧服務勞動合作社、有限責任南投縣信義鄉望美社區合作社等，皆在近年持續創新經營模式、積極推動社員教育及公益參與，不僅推動地方產業發展，也積極響應政府的永續政策，展現在地經濟的實力與溫度。

南投縣政府社會及勞動局林志忠局長出席頒獎表揚活動表示，透過這場表揚活動，不僅是對合作社場過去一年辛勤努力的肯定，更是對南投整體合作事業發展成果的展現除肯定，我們特別要感謝各合作社各經營的用心及努力，面對挑戰，始終秉持誠信經營、服務在地，讓合作社成為永續發展的重要力量。

典禮現場除頒發獎狀與禮品外，會後亦前往「有限責任臺中市九二一重建區石岡區傳統美食生產合作社」進行觀摩，透過不同領域與產業的參訪，除了提供合作社場間交流的平台，更是一個學習的契機，彼此分享經營經驗、創新策略與實務案例，相信能激發靈感，持續發揮影響力，共同打造合作共好，為地方注入更多活力，讓更多人看見合作社的價值與可能。（照片記者 謝雅情翻攝）