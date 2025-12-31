南投 能高雲天宮路線重啟 天池山莊住宿率約3成

能高越嶺國家步道西段是熱門登山路線，距屯原登山口約1公里長路段因地質破碎、坍方不斷，林保署南投分署改從雲天宮入口路線取代，民國115年元旦啟用，不少山友搶頭香，天池山莊元旦住宿率約3成。林保署南投分署提醒，天池山莊提供基本住宿，暫時無提供餐飲及裝備租借服務。

林保署南投分署表示，能高越嶺國家步道西段接連受杜蘇瑞、卡努、凱米颱風及0403花蓮大地震等天災，步道0至1K、3.2至4K、6K及10K等多處崩塌、落石不斷，尤其是0至1K最為嚴重，自112年4月起封閉0至3K並進行改道工程。

南投分署說，屯原出入口地質不穩，改以地質相對穩定的「雲天宮線」作為步道出入口，新登山口與原步道約3K處相銜接，雖然整建後的雲天宮線與原路線的里程數相近，不過雲天宮路線海拔落差350公尺，行走時間較原路線增加1.5至2小時，請山友注意體能及腳程。

因應登山路線調整，原屯原服務站亦移至雲天宮登山口服務站，所有入山民眾須先至雲天宮服務站完成報到作業。由於該路段常有貨車及工程車進出，為維護交通秩序，請山友配合將車輛停放停車場。天池山莊因管理人力匱乏，尚無餘力運補物資，僅提供基本住宿及營位申請，請山友自備餐飲及裝備。

南投分署提醒，雲天宮路線對體能要求較高，請山友評估自身體力，事前擬定完整登山計畫並設置留守人。行經易落石路段，務必確認安全後迅速通過。近期南投縣仁愛鄉山區有目擊台灣黑熊通報紀錄，請山友提高警覺，妥善收納食物，佩戴熊鈴、防熊噴霧等自保。