南投 草坪頭櫻花季1月31日登場 加強交管

南投縣信義鄉梅花接連綻放，月底將迎來另一波粉色美景。去年草坪頭櫻花季單月吸引10萬人次造訪，今年鄉公所不敢大意，為維護園區遊憩品質，宣布將實施交管，屆時也會加強取締違規，提醒前來賞花的遊客務必遵守。

「2026草坪頭櫻花季」將於民國115年1月31日至3月1日於信義鄉同富村草坪頭櫻花園區舉行。農曆春節除夕（2月16日）、初一（2月17日）及初二（2月18日），園區僅開放上午半天（8時至12時）。其餘活動期間，園區開放時間為每日上午8時至下午4時。

廣告 廣告

信義鄉公所表示，櫻花季期間，遊覽車進入園區一律要上信義鄉公所官方網站線上預約，每日限18輛。未完成預約的遊覽車，不得進入遊覽車停車場，也不得於周邊道路臨時停車、上下乘客、等候或滯留。遊覽車業者也應依照核准的預約時段進場，違規者將依規定辦理。

公所提醒，原草坪頭遊覽車停車場的愛玉橋正進行災後復建工程，櫻花季期間遊覽車停車場將暫時移至「信義鄉投93線1.5K櫻花季遊覽車停車場」。若未依規定完成預約即進入管制區、違規停車，或不服從現場交通指揮及工作人員引導者，將移請信義警分局依規定舉發，呼籲遊客與遊覽車業者事先規畫行程，遵守各項交通管制與管理措施，共同維護櫻花季期間交通順暢與賞花品質。