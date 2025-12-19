南投 藍白力挺蔡宗智 史雪燕是變數

南投縣議員蔡宗智（右二）獲國民黨籍縣長許淑華（左二）、民眾黨籍議員簡千翔（右一）等人力挺，宣布以無黨籍參選名間鄉長。（楊靜茹攝）

南投縣議員蔡宗智19日宣布以無黨籍參選名間鄉長，挑戰現任民進黨籍鄉長陳翰立，獲國民黨籍南投縣長許淑華、無黨籍議長何勝豐、民眾黨籍議員簡千翔等人力挺，面對藍營前議員史雪燕也表態參選，泛藍人選鬧雙包。許淑華強調，無法確定立院修訂《國籍法》狀況，史的參選資格有疑義，將整合最強人選應戰。

名間鄉首任民進黨籍鄉長陳翰立競選連任，南投縣第一選區3連霸議員蔡宗智，昨在許淑華及何勝豐、簡千翔等17名議員力挺下，宣布以無黨籍身分挑戰，強調將尋求國民黨、民眾黨、無黨籍等在野最大力量翻轉名間鄉，面對史雪燕表態爭取國民黨提名參選，他強調「每個人有參選權利，會尋求最大整合」。

許淑華表示，蔡宗智以無黨籍投入名間鄉長選戰，黨內前議員史雪燕也表態要爭取提名，不過史雪燕本身是陸配，卸任後遭內政部依違反《國籍法》解除其議員資格，目前無法確定立院修訂《國籍法》狀況，史的參選資格仍待中央審核，無論如何，最終將整合在野最強的人選挑戰名間鄉長。

史雪燕說，她嫁來台灣30多年，都當阿嬤了，對名間鄉有深厚感情，爭取國民黨提名選鄉長，她認為兩岸不存在國籍問題，她遭中央解職，是政治迫害，不諱言參選資格是最大阻礙。面對蔡獲藍白力挺，她盼蔡加入國民黨，透過公開透明的初選機制，代表藍營上陣。

陳翰立指出，民主社會人人有參選權利，他上任以來，名間鄉的公共建設堪稱歷年來最高，有關縣府將興建垃圾焚化爐，希望能尊重名間人意見，強調名間人的支持最重要。