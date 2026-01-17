南投 藍蔡孟娥戰竹山鎮長 綠推林賜學

國民黨南投縣議員蔡孟娥將獲黨提名競選竹山鎮長。（楊靜茹攝）

國民黨籍南投縣議員蔡孟娥、南投縣政府祕書林孟麗爭取黨內提名參選竹山鎮長，縣黨部主委游顥17日公布電話民調初選結果，蔡孟娥支持度贏林孟麗8.2％，將代表國民黨參選竹山鎮長。民進黨擬推竹山鎮民代表會主席林賜學出戰，林賜學坦言接獲黨部徵詢，待農曆春節後再決定。

蔡孟娥原為無黨籍，民國99年選上鎮民代表踏入政壇，107年轉戰南投縣議員成功，有意角逐竹山鎮長，去年加入國民黨，盼爭取提名出線；3年多前挑戰竹山鎮長陳東睦失利的林孟麗也堅持參選，雙方民調初選結果，蔡孟娥勝出。

國民黨南投縣黨部昨公布民調結果，蔡孟娥獲36.2％支持度、林孟麗28.0％，不表態29％，都支持1.5％、皆不支持5.4％，蔡孟娥支持度贏林孟麗8.2％，將獲提名參選竹山鎮長。

林孟麗感謝支持的鄉親，將留在地方深耕，並表示鄉親的支持與鼓勵將化為她繼續前進的力量，初選只是門票，年底選舉才是關鍵戰役，會加倍努力。

游顥肯定蔡孟娥、林孟麗在初選期間遵守良善選舉風氣；此外，南投縣議員蔡宗智、前縣議員史雪燕都想選名間鄉長，初選民調進行中，預計農曆年前完成13鄉鎮市長提名作業。

綠營方面，林賜學證實，民進黨曾徵詢他，盼他代表參選竹山鎮長，他仍在考慮中，農曆春節後將視民進黨徵詢狀況再決定。民進黨南投縣選對會召集人羅美玲僅強調，已有對戰人選，待最終確認再公開，有關13鄉鎮市長、縣議員等人選，民進黨絕不從缺，將給年輕世代機會。