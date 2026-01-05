南投 財劃法爭議 許淑華促中央速解決

南投縣長許淑華直言行政院不執行《財劃法》已影響地方施政規畫。（劉慧茹攝）

南投縣政府5日舉行2026年首次縣務會議，縣長許淑華除了指示團隊準備迎接新任務，也因中央總預算卡關，再次呼籲中央盡速處理《財政收支劃分法》相關爭議，否則百姓恐感受不到中央政府究竟有哪些福國利民的政策。

新的一年展開，南投縣有多項地方政策待推動。然而，中央總預算仍卡關，加上《財劃法》相關爭議，是否影響後續施政也備受關注。許淑華坦言，地方政府每年都會預估各局處向中央申請的補助經費規模，並依計畫內容編列自籌款，但目前行政院對新版《財劃法》的執行態度不明，已影響地方政府整體施政規畫。

據了解，因統籌分配款增加，部分計畫將提高地方配合款比例，造成地方政府財政壓力，且配合款額度、比例至今未明，地方在編列預算時面臨高度不確定性。許淑華直言，甚至會不會獲得補助、一般性補助會被刪減多少，目前都還不清楚。

她表示，地方政府仍會依既定方向推動政策，但部分計畫無法確定是否向中央申請、申請金額及自籌比例，勢必影響執行節奏，呼籲新的一年開始，希望行政院能依立法院通過的法案精神，盡速提出明確執行方式，並與立法院充分溝通，否則中央總預算遲未定案，不只地方政府受影響，全國民眾也難以感受到中央政府的施政成果與補助效益。

許淑華強調，若民眾感受不到中央政府到底有哪些福國利民的補助政策，反而對中央政府施政不利，期盼中央回歸正途，若有需要與地方溝通、相互配合之處，地方都很樂意。