南投 長者健保補助 最快4月上路

南投縣議會第19次臨時會6日登場，將審議15件提案，縣府提出追加減預算案，其中補助長者健保費部分，追加10億9490萬1000元，縣內約10萬名長者受惠。南投縣長許淑華透露，縣府補助長者健保費若順利通過，最快4月1日起長輩的健保費由縣府負擔，盼減輕長輩負擔。

縣府主計處長蕭秀瑛報告，115年度總預算編定後，因應天然災害公共設施復建、中央各部會核定補助南投縣各項計畫等提追加減預算案，歲入追加預算61億4659萬3000元，歲出追加43億6418萬3000元，以經濟發展部分20億5130萬元最多，主要是天災公共設施復建經費，另一項是補助長者健保費部分追加預算10億9490萬元。

許淑華表示，縣府提出追加減預算案中，以補助65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費最受關注，初估10萬名長者受惠，為了讓該項社福措施盡快實施，臨時會提早到2月召開，長者健保補助最快4月1日上路。

南投縣議會指出，這次臨時會將審議15件提案，包含總預算追加減編列，教育部分，追加各國中小學的老舊廁所整修、調升中小學教師授課節數及導師費；社會福利部分，包括補助長者健保費、擴大獨居老人服務、長照2.0整合計畫等。

議長何勝豐說，天災公共設施復建追加減案，攸關縣民生命財產安全，希望縣府盡速辦理；肯定縣府照顧高齡長者的用心，期待錢到位，關懷也要到位。另外，瑞竹國中、瑞峰國中及大鞍國小即將裁併，請縣府善用廢校空間，所節餘的經費能嘉惠教育界。