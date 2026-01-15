南投「開單王」年抓9千件超速！相機地點曝光

社會中心／李明融報導

為有效降低事故嚴重性並且導正駕駛行為與心理，南投縣警察局公布114全年度縣內固定式測速照相桿取締數據，其中鹿谷鄉縣道151線10.07公里處共取締9205件，奪下全縣取締件數冠軍，另外，去年7月才開拍的紫南宮台3丙線測速桿，每月取締約7、800件，不到半年時間累積4494件，成為開單亞軍。

南投「開單王」地點曝光⋯1年抓9205件超速！「這支」僅拍5個月就亞軍

南投縣2025年測速照相桿取締件數排名曝光，冠軍由鹿谷鄉溪頭縣道151線的測速桿限速50公里。（圖／翻攝自Google Map）南投縣2025年測速照相桿取締件數排名曝光，冠軍由鹿谷鄉溪頭縣道151線限速50公里的測速桿，取締9205件成為全縣的「開單王」，除冠軍外，前五名分別為竹山鎮省道台3丙線4.7公里處4494件、中寮鄉縣道139線47.5公里處3613件、竹山鎮台3線227.7公里處3594件，以及草屯鎮台14乙線5.9公里處3148件。值得注意的是，第二名的紫南宮台3丙線測速桿，速限也是50公里，每月取締約7、800件，不到半年取締4494件，奪下全縣亞軍。

南投縣警局交通隊呼籲，用路人行經山區路段應隨時注意速限看板。（圖／翻攝自Google Map）

政府設立測速照相目的核心宗旨並非以懲罰為目的，而是基於「有效降低事故嚴重性」、「針對性改善易肇事路段」、「導正駕駛行為與心理」等三大核心理由。南投山區道路多彎道與坡道，車速過快易導致煞車不及或失控。南投縣警局交通隊再次呼籲，用路人行經山區路段應隨時注意速限看板，並與前車保持安全距離，避免因一時搶快造成違規甚至釀成事故，共同營造安全的用路環境。

