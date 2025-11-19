南投｜集元果觀光工廠DIY教室，親子同樂烘焙彩繪新體驗

想帶孩子來一趟難忘的親子之旅嗎？來南投絕對不能錯過這個免費又好玩的景點－集元果觀光工廠DIY教室。不僅有豐富的烘焙體驗、色彩繽紛的彩繪課程，還能讓大小朋友一起動手做，享受手作的樂趣！

為了傳承連日本天皇也熱愛的集集山蕉，並延續台灣「香蕉王國」的美名，集元果觀光工廠應運而生。工廠內設有三大區域：

山蕉森林樂園：帶您走進山蕉的神秘世界。

親子遊樂區：設施多樣，讓孩子們盡情玩耍。

戶外生態園：栽種超過100種可食用及觀賞用香蕉，讓人流連忘返。

在這裡，不僅能認識不同的香蕉品種，還能體驗與香蕉相關的趣味活動，寓教於樂。



集元果觀光工廠

地址：台灣南投縣集集鎮大坪巷38號

營業時間：09:00 – 17:30 (週三公休)

工廠外還設有免費停車場，完全不用擔心停車問題。

戶外生態園區真的是「蕉迷」的天堂，園內種植了超過100種香蕉，從我們熟悉的香甜可食用品種，到獨特的觀賞香蕉，應有盡有。一邊漫步在園區，聞著淡淡的香蕉香氣，彷彿置身於熱帶天堂。讓人印象深刻的是，這裡的每一種香蕉都附有詳細的解說牌，像是植物的生活百科全書，讓人邊玩邊長知識，此外看到那些奇特的香蕉品種，像是形狀怪異的迷你香蕉或帶著花紋的觀賞品種，真的讓人驚呼連連，忍不住拍照記錄下來！

最棒的是，集元果觀光工廠完全免費入場。DIY課程採收費制，但價格超級親民，還附贈所有材料，讓你不用帶任何工具也能安心參與。觀光工廠內還設有多媒體互動區，適合全家人一起探索，讓行程更加充實有趣。

走進集元果的DIY教室，一股濃郁的烘焙香氣撲鼻而來，專業老師會親自教導，從麵團製作到裝飾步驟，一步步帶你完成獨一無二的美味點心。

來到集元果觀光工廠，怎麼能錯過和「香蕉伯」的合影呢？這位香蕉園的靈魂人物，總是帶著親切的笑容和滿滿的熱情，為每一位到訪者介紹他的「蕉世界」，不管是站在生態園裡巨大的香蕉叢旁，還是DIY教室外的繽紛背景板前，香蕉伯都是那個讓你照片更有溫度的亮點。

在集元果觀光工廠的伴手禮區，你會發現好多香蕉相關的產品，超適合買來送給親朋好友。無論是香甜的香蕉乾、香蕉餅乾，還是其他創意的香蕉口味點心，每一樣都充滿濃濃的水果香氣，保證讓大家一試成主顧。

逛累了，別擔心！在集元果觀光工廠，你還可以坐下來悠閒地享受一杯下午茶。

集元果觀光工廠DIY教室絕對是南投不可錯過的免費景點之一，無論是親子家庭還是朋友結伴，都能在這裡找到滿滿的歡樂，趕快排進行程，一起來感受手作的魅力吧！

