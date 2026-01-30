南投 集集企業家 連辦8年寒士尾牙

陳清一基金會舉辦的關懷寒士尾牙餐會連續舉辦8年，今年邀請130戶，席開32桌。（劉慧茹攝）

出身集集鎮的77歲企業家陳克銘，以父親之名成立「陳清一基金會」，為回饋鄉里，每年舉辦關懷寒士尾牙餐會，至今已連續舉辦8年。今年除邀請地方中低收入戶及「智障者家長協會」外，也納入30戶生活陷入困難的邊緣戶，共130戶家庭同桌共餐，規模逐年擴大。

陳克銘是土生土長的集集人，高中畢業後舉家搬遷至北部，完成大學學業後投入職場，早年從商，後來轉行投入建築與水泥業。雖長年在外打拚，他始終心繫故鄉，深知集集人口外移、高齡化嚴重，不少長輩與弱勢家庭生活不易，希望以實際行動回饋地方，還曾號召企業家回鄉關懷獨居老人，讓長輩備感溫馨。

回顧舉辦尾牙初衷，陳克銘表示，集集人口外移後，多留下年長者與經濟弱勢者，「他們沒有上班，歲末年終也沒有人請他們吃尾牙，我就想自己來辦，讓大家也能感受一下。」首年邀請約100戶、22桌，他當時許下每年持續舉辦的承諾，沒想到一辦就是8年。今年席開32桌，並邀請認養贊助的母校集集國中學生及國樂社到場演出，增添熱鬧氣氛。

陳克銘指出，有些家庭雖未符合中低收入戶資格，實際生活仍相當艱辛，因此今年特別納入30戶邊緣戶參與，讓更多需要幫助的家庭能一同過年。他笑說，「至於還能辦幾年，就看我的身體狀況了。」

活動現場除提供尾牙餐點外，陳克銘也發送紅包慰問金及禮品。今年另加碼15萬元摸彩金，包括5000元獎金10名、1萬元獎金10名。他強調，「紅包金額不多，純粹是個人的一點心意，每人2400元。」