南投 集集綠隧改善 中央地方攤經費

交通部長陳世凱（前排右三）、立委游顥（前排右二）、馬文君（前排右一）、南投縣副縣長王瑞德（前排左一）、集集鎮長吳大村（前排左二）到綠色隧道前考察。（劉慧茹攝）

南投縣集集鎮知名地標綠色隧道，常有大型車輛與觀光客爭道，又因位於陸軍工兵整備發展中心連絡道，軍用拖板車出入增加居民用路風險，計畫以2億3000萬元改善。立委游顥、馬文君、麥玉珍，邀請交通部長陳世凱、國防部參謀總長梁永坤11日出席考察，初步達成共同分攤經費共識，協助地方建設。

立法院交通委員會昨天考察南投地區交通及觀光建設，先前往水里、信義地區，第二站到集集鎮，選在兵整中心前綠色隧道口簡報。集集鎮長吳大村見陳世凱到場，提出軍方大型拖板車出入，造成居民安全疑慮。

據悉，地方人士為綠色隧道新闢工程奔走2年，總長441公尺路段預計需要2.3億元經費。陳世凱視察認為有改善必要，建議縣府以「生活圈道路交通系統建設計畫」送案。

不過，陳世凱語帶保留表示，目前《財劃法》還未審議，無法答應一定做到什麼程度；他進一步表示，明年會依《財劃法》各縣市級距和分配標準評估，強調交通部一定會全力協助地方建設，「明年交通部預算不多，只有目前需求量的百分之五十，但我們會盡量。」

馬文君則說，希望經費可以跟明年的《財劃法》切割，加上M1、M2戰車進駐，國防部能協助讓計畫更早完成。南投縣副縣長王瑞德則表示，亟需交通部、國防部共同支持。主持考察的立委游顥表示，交通部長同意以「生活圈道路交通系統建設計畫」送案，不論《財劃法》、國防預算挪作軍購，都會支持投54-1線的改善計畫，國防部也承諾與交通部共同分攤經費，讓軍用大型車輛出入不影響鄉親。