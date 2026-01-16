南投 3國中小將廢校 學生獲補助

南投偏鄉受少子化衝擊顯著，縣內20人以下國中小學有11所，縣府經綜合評估，115學年度起擬停辦鹿谷鄉瑞峰國中及竹山鎮瑞竹國中、大鞍國小，將補助學生每月8000元交通費、每學期1500元書籍簿本費、每學年2000元交通保險費等，預計寒假舉行公聽會；家長樂觀其成，認為大學校有助孩子同儕互動、激化學習動力。

南投縣受出生率下降、人口外移等影響，人口結構老化，65歲以上人口比例22.66％，其中鹿谷鄉27.27％，成全縣最老鄉鎮，106年和雅國小併校鹿谷國小，前年走入歷史，如今瑞峰國中剩6名學生，南投縣教育處評估後，瑞峰國中及竹山鎮瑞竹國中、大鞍國小規畫115年度廢校。

縣府教育處表示，瑞峰國中僅6名學生、瑞竹國中學生剩9人、大鞍國小學生16人，家長憂心孩子缺乏同儕互動與學習刺激，影響長期發展，選擇將子女送往規模較大的學校就讀，讓招生狀況雪上加霜，為維護學生受教品質，讓孩子學習人際社交、團隊協作等正向發展，經綜合評估這3所學校有停辦必要性。

縣府教育處強調，為了確保教職員工作權，停辦學校教職員予以優先且妥善的介聘及移撥；並積極活化停辦校舍。預計寒假舉行公聽會，廣納各方意見，審慎推動學校停辦業務。