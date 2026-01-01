南投1/8大停水！ 近4.5萬戶23小時面臨無水可用

南投縣水里鄉的水里溪自來水取水口，將於1月8日進行取水改善工程，屆時南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮及竹山鎮部分地區的4萬4996戶居民，將面臨長達23小時的大規模停水。此次停水計畫將於1月8日凌晨零時開始，預計當天晚上11時結束，影響範圍涵蓋84個村里。

台水公司指出，停水期間，將在各鄉鎮市設立40處臨時取水站，並調派7輛水車進行巡迴補水，呼籲民眾提前儲水應對。然而，水里鄉部分居民反映，當地的取水站多集中於市區，郊區村落如鄰近信義鄉的民和村卻未設站，擔憂儲水用罄後難以應對。

對此，台水表示，民和村僅有少部分用戶受影響，且當地備有水井作為備援資源。是否增設取水站，將由營運所與村里協調，如有需求會適時增設，以確保居民用水需求能夠得到妥善安排。

台水公司提醒，受影響的居民應提前做好儲水準備，並留意臨時取水站的設置地點，以應對停水期間的用水需求。

