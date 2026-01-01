南投1/8大停水23小時 影響5鄉鎮市4萬4996戶

南投水里鄉水里溪自來水取水口，台水將進行取水改善工程，1月8日零時起將停水23小時。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉水里溪自來水取水口，台水公司為進行取水改善工程，將在1月8日凌晨零時起停水23小時，屆時南投、名間、水里、集集、竹山5鄉鎮市停水4萬4996戶，惟有水里鄉民反映，取水站多在水里市區，邊陲村落並未設站，台水則回應，會啟動備援水井，再由當地營運所與村里協調取水。

台水表示，1月8日停水影響範圍包括南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮，以及竹山鎮部分地區共84個村里，當天零時起停水23小時，並進行水里溪取水口改接施工，民眾應提早儲水因應，屆時各鄉鎮市也會設置臨時取水站，站點達40處，並調派7輛水車巡迴補水。

水里鄉則有民眾反映，水里的取水站只有4處，除了郊區的車埕、上安有設站，其餘都在市區，但像鄰近信義鄉的民和村就沒設站，若儲水用罄該如何因應。

台水表示，水里民和村僅有少部分用戶受影響，且當地也有備援水井，至於是否增設取水站，將由營運所與當地村里協調，如有需要就會增設。

