南投10大社會福利及勞政業務春節不打烊

【記者林玉芬/南投報導】農曆春節將到，縣府及公所春節期間建構安全網絡，期能於第一時間使陷困民眾獲得及時協助，針對獨居老人、身心障礙者、機構院民、婦幼保護案、遊民輔導、緊急事故等弱勢家庭或個人，提供政府各項福利措施，並連結民間團體提供志工服務資源及物資。縣府提供春節期間社福措施，以服務不打烊、關懷不中斷之精神，加強對弱勢家庭各項服務措施。



1、1957福利諮詢專線：生活上遭遇困難，有急難救助、社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒少福利、特殊境遇家庭、國民年金保險等各項福利需求、可透過福利專線詢問。



2、急難救助：春節期間請村里長、村里幹事，於春節前了解及關心轄區內有經濟困難之弱勢家庭，輔導申請「急難紓困方案」急難救助或提供物資救助，若民眾於春節期間如遭遇緊急事故，可撥打1925安心專線(心理諮詢) 、1957福利諮詢專線、110或113保護專線向相關單位通報，經社工評估後屬經濟陷困者，將結合社會資源照顧。由急難紓困方案關懷救助備用金先立即發給5,000元救助金，春節過後再依個案急難事由申請相關救助照顧。



3、食物銀行不打烊援助：為協助遭逢緊急事故、急難及近貧戶家庭(民眾)，縣府推動食(實)物銀行援助計畫春節不打烊，春節期間家庭主要照顧者發生急難事由，致其三餐難以為繼者，可至轄區內警察局，經警察評估後得申領好食券，民眾可持好食券向縣內共同服務商(含家樂福、楓康超市、統一超商、全家超商、OK便利商店、萊爾富超商)兌換餐食，公私部門共同建立服務平台，以「即時」服務解決飢餓困境，讓社會各界愛心快速挹注弱勢家庭，在春節期間皆能過個溫暖好年。



4、遊民低溫關懷服務：(一)針對流落街頭無生活自理能力，無家屬或家屬不願理會之街友，評估轉介至簽約機構提供專人照顧之服務。

(二)針對流落街頭具生活自理能力之民眾，為避免遭受寒風之苦，於中央氣象署預報氣溫低於攝氏12度以下，即安排短期夜宿場所，以度過寒冬降低猝死不幸事件發生。

(三)委請各派出所加強巡邏，並提供24小時通報專線以利各單位及時聯絡與提供服務。

(四)提供川資供平日流落街頭民眾返鄉回家。



5、加強關懷照顧獨居老人及身心障礙者措施：南投縣現有獨居老人3,093人，獨居身心障礙者830人，縣府將結合可提供春節期間服務之民間慈善單位、緊急救援連線服務提供單位或居家服務提供單位，加強對獨居老人及身心障礙者關懷服務，包括提供緊急救援、電話問安關懷、送餐服務、居家服務及短期安置機構等；針對春節期間需要使用居家服務或送餐服務者將請服務提供單位持續提供服務。



6、113保護專線：有任何關於家庭暴力、性侵害、性騷擾或兒少保護的疑問，請撥打113保護專線，113保護專線係透過專業社工人員24小時全天候接聽，提供線上諮詢服務，協助有受害之虞或受到傷害的兒童、少年、民眾或其家庭成員，找到求助的管道，請以手機、室內或公共電話直接撥打113即可。



7、職災通報：(一)依據職業安全衛生法第37條第2項規定：

事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，雇主應於8小時內通報勞動檢查機構：發生死亡災害、發生災害之罹災人數在3人以上、發生災害之罹災人數在1人以上，且需住院治療、其他經中央主管機關指定公告之災害。(上下班通勤中發生之交通事故，無需依職業安全衛生法第37條第2項規定，於8小時內通報勞動檢查機構。)通報方式：勞動部職業安全衛生署網站(http://www.osha.gov.tw/)-勞動檢查-事業單位職災通報。勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，電話(04-22550633)

(二)職業災害勞工權益諮詢：勞工遭遇重大職業災害，有權益及法令諮詢需求者，請洽詢1955專線。



8、勞動基準法諮詢：因應勞動基準法部分條文修法，有關勞動條件之一例一休等相關問題，春節期間，事業單位及勞工對於勞動基準法相關法令之諮詢，請洽詢1955專線。



9、1955專線關懷移工及雇主全年不打烊：1955專線不分上班、假日或夜間提供24小時無間斷的專業服務，接聽人員除中文外，亦提供英語、泰國語、印尼語及越南語的諮詢服務。不論透過手機、市話或公共電話服務，撥打1955專線，不用負擔任何費用，凡移工或雇主都可以讓您有話就說。



10、「社會安全網-關懷e起來」線上求助平台：若民眾發現有人在生活中疑似遭到不當對待，甚至被疏忽照顧、遺棄都可通過關懷e起來線上通報平台(https://ecare.mohw.gov.tw/)尋求幫助，讓專業人員依個案情形做評估或後續服務。