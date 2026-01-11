南投114年冬季暨全國冬片茶頒獎 特等茶王開罐飄香李氏家園

114年冬季茶評鑑，凍頂烏龍組特等茶王（大勝製茶場）獲頒匾額。(記者蔡榮宗攝)

▲114年冬季茶評鑑，凍頂烏龍組特等茶王（大勝製茶場）獲頒匾額。(記者蔡榮宗攝)

南投縣茶商業同業公會主辦的「一一四年冬季暨全國冬片茶比賽茶」及「全國冬片製茶競賽」頒獎典禮， 十一日上午十時於名間鄉松柏嶺李氏家園隆重登場。由公會理事長陳嘉銘主持，常務監事陳國亮、總幹事林奕宏及全體理監事熱情迎賓，典禮在三光國中絲竹團悠揚的樂音中揭開序幕，現場更有盛大的「特等茶開罐儀式」與「茶合天下」品茗活動，吸引眾多愛茶人士共襄盛舉。

廣告 廣告

活動現場氣氛熱絡，在頒獎典禮前，特別安排了隆重的「特等茶王開罐儀式」，在眾人見證下開封今年度的茶王，並當場成為「特等茶王品茗-茶合天下」活動的主角，由南投縣松嶺茶藝文化協會及南投縣中華松嶺無我茶會茶師，展演專業茶席，並透過司茶人精湛的技藝，將今年度得獎好茶的色、香、味完美呈現，讓現場嘉賓在絲竹樂聲中，細細品味南投好茶的獨特韻味，包括茶及飲料作物改良場長蘇宗振、縣議員林儒暘、蔡宗智及名間鄉長陳翰立都出席。

代表縣長許淑華與會並全程見證的縣府農業處長蘇瑞祥指出，天候考驗見真章，晴朗製茶期造就絕佳風味，今年茶葉品質，雖受氣候變遷影響，夏季颱風與西南氣流造成中部茶區土壤含水量過高，加上冬茶生長均期降雨偏低，導致產量略減且採收期延後。然而，又獲「天公作美」，在關鍵的製茶期間給予了晴朗乾燥的好天氣，極有利於茶菁萎凋及發酵，使得今年冬茶的香氣與滋味表現不降反升，呈現出極具水準的甘甜韻味。

蘇處長說，縣府積極輔導茶農嚴選「國產DNA」，科技把關食安，為保障消費者權益，本次競賽在農業部農糧署及茶及飲料作物改良場指導下，祭出高規格檢驗。所有參賽茶農皆納入農產品可追蹤系統（QR-code），並導入「多重元素分析」及「茶葉DNA分子鑑定」技術，精準判別國產與非國產茶葉，確保每一杯得獎茶都是正宗台灣好茶，落實優良凍頂烏龍茶安全高品質的理念。

今年五組特等茶王獎皆具獨道特色，凍頂烏龍組（大勝製茶場），香氣細緻花果甜香，茶湯琥珀明亮，甘甜韻足。凍頂金萱組（大眾茗茶）具標誌性奶香與果甜香，甘醇甜爽。凍頂翠玉組（慶元茗茶）散發七里花香，滋味富含活性。凍頂四季春組（慶元茗茶）呈現野薑花甜香，鮮甜甘醇。冬片茶王（曉江堂）水色蜜綠清澈，具濃郁清花香與冷韻特色。

為傳承製茶技藝，提升市場競爭力，典禮同步同步頒發由名間鄉公所於去年十二月舉辦的「全國冬片茶製茶比賽」前三名，分別是冠軍吳啟銘（宜蘭縣礁溪鄉農會）；亞軍王翰揚（新北市坪林區農會）、吳嘉晉（竹山鎮農會）；季軍葉孟展（水里鄉農會）、許郁仁（苗栗縣頭份市農會）、李易融（嘉義縣梅山鄉農會）。