「南投2地」首次目擊黑熊出沒！緊鄰茶園、露營區 林保署呼籲提高警覺

近期日本熊擊事件層出不窮，導致想要前往旅遊的旅客們相當憂心，未料台灣也發生了民眾目擊黑熊事件，出沒地帶位在南投仁愛鄉南豐村及翠華村。對此，林業及自然保育署南投分署呼籲民眾，若在山區遇見黑熊，應保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照，而由於該2處地點是首次接獲民眾通報，因此已即刻啟動相關監測及預防工作。

南投分署表示，今年11月9日在馬列霸部落進行宣導活動時，居民曾反應9月中旬在南豐村一帶目擊到黑熊個體，分署立即於現場架設紅外線自動照相機監測黑熊動態。在監測相機還未拍攝到黑熊時，本月4日上午就接獲民眾通報，2日晚間在仁愛鄉南豐村眉溪部落，海拔高度約1,025公尺目擊一隻台灣黑熊，黑熊見到人後隨即往邊坡跑離。

南投分署說明，因黑熊出沒位置附近為茶園，距離350公尺處還有露營區，為此分署已聯繫該營區老闆加強宣導，請遊客配合將煮完的食物廚餘收妥，並將營區內的蜂箱移除；除了加強巡查外，現場也架設了紅外線自動照相機外，並提醒民眾近期黑熊為活動期間，應儘量減少夜間外出，妥善保存食物及廚餘，以免吸引黑熊到來。

未料，南投分署隔天（5日）上午再接獲台中分署轉知，南投縣仁愛鄉翠華村翠巒社區理事長林國強通報，3日上午於北港溪上游對岸山壁處目擊一隻臺灣黑熊活動；該地點海拔1,731公尺，附近以茶園居多，台中分署梨山工作站及南投分署埔里工作站皆已分別連繫當地村長，共同防範黑熊應注意事項；埔里工作站也在今（6日）前往現場提供村民熊鈴、防熊噴霧等防熊物品及宣導摺頁，並規劃相關黑熊監測作業。

最後，南投分署呼籲民眾，若在山區遇見黑熊，應保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照、勿隨意棄置食物；登山應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具。若有目擊黑熊、黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，請立即撥打1999或0800-000-930通報。

