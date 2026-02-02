南投2鎮預售屋交易筆數最多 平均單價最高區顛覆想像

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣房地產交易雖無法與相鄰台中市、彰化縣相比，但近幾年建商仍在人口較多的鄉鎮陸續推出新建案，「住展雜誌」公布南投縣去年12月預售屋實價登錄行情，4大鎮市中的南投市無揭露資料，草屯和埔里則各以6筆並列筆數最高的鄉鎮，鹿谷鄉則以每坪31.04萬元成為平均單價較高的地區。

南投縣的人口數每月減少2、300人，上月全縣人口比去年12月減少299人，來到46萬7582人，而全縣13鄉鎮市中，上月人口數小幅增加的有草屯鎮、集集鎮和仁愛鄉，其中草屯鎮的9萬7773人是13鄉鎮市人口之冠，比去年12月增加49人，也是人數最多的鄉鎮；埔里鎮7萬5611人，人口數比去年12月小跌2人，該鎮上月起開始受理申請1-5歲兒童生日禮金，每人2萬元，2月人口數可望止跌回升。

草屯鎮和埔里鎮上月起受理申請1-5歲兒童生日禮金，而這2鎮的預售屋交易筆數剛好也是全縣最多，都各有6筆，平均單價草屯以每坪29.47萬元略高於埔里鎮的28.51萬元，但埔里鎮則有其中一個建案每坪34.83萬元，成為全縣最高單價的建案，另外埔里鎮的漲幅也以增加18%拿下第一，草屯鎮則反而下降4%。

去年12月有揭露預售屋交易行情的，還有竹山鎮、魚池鄉和鹿谷鄉，竹山鎮有3筆，魚池和鹿谷鄉則各有兩筆，上月人口有1萬5432人、擁有全國知名度假景點溪頭的鹿谷鄉，卻在平均單價最高項目奪冠，兩筆平均單價為31.04萬元。

