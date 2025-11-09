南投2飛行傘"空中相撞" 網友笑稱:空中也有三寶

民視新聞／張家維 南投報導

南投埔里虎頭山飛行傘場地，今年二月復飛，週六傳出意外，民眾拍下兩具飛行傘在空中相撞，以空難為標題，在臉書發文，有網友留言笑稱，空中也有三寶。消息傳開，場地業者說，因為週六氣流狀況不好，香港學員與台灣飛傘員，盤旋時沒注意距離才會發生意外，所幸兩人都沒有受傷，也有透過無線電報平安！

民眾拍下埔里虎頭山，飛行傘在空中飛行的美景，不料竟意外拍到兩具飛行傘，逐漸靠近，兩人都閃避不及，結果飛行傘纏繞著纏繞著就這樣掉下去，消失在民眾視線。事後民眾以空難為標題，在臉書發文引發討論，有網友就說空中也有三寶，也有人關心兩名飛行傘掉去哪了，人是否平安？

場地業者：「昨天（8日）的狀況因為，我們昨天的氣流並不是很好，那香港的學員，跟我們台灣的一位飛傘員，在山邊做盤旋的時候，學員的部分並沒有注意到，就是傘的距離跟高度，所以才造成這個事件。」

埔里虎頭山飛行傘場地，過去曾禁飛過，今年二月才復飛，除了台灣本地人，也有不少外國玩家來朝聖，業者出面澄清，並不是什麼空難，兩人都平安無事。只是都發生意外了還被民眾拍下來，管理單位南投縣教育處卻說，沒接獲業者通報。





場地業者：「當下回報人員，並沒有受傷也沒有失聯，那他們也回報可以自行把傘回收，那也回來安全的回到園區，各自回家，所以並沒有啟動所謂的，醫療通報的系統。」

南投縣教育處運發科長廖宜政：「週六有兩名飛行傘飛行員，在虎頭山山邊有碰撞的情況，那第一時間有用無線電，安全回報業者，也自行返回飛行場，爾後有重大傷亡事件，我們也要求業者，一定要第一時間進行通報。」





兩名玩家都有向業者報平安，因此沒有啟動醫療通報系統，而網友所謂的空難，其實是虛驚一場，平安落幕！





