南投30歲男聽投注站「閒聊流出致富關鍵」！現場加買「這數字」爽中500萬

日前才有台北市議員中了今彩539頭獎800萬元的話題引發熱議，今（2日）威力彩連槓獎金上看8.7億史上第三高獎金更掀起關注，不少人都在找「中獎玩法」，其中南投就傳出一名30多歲男子因聽到店員閒聊刮刮樂圖像與財神爺相似，臨時加買一張「五路財神」彩券，結果幸運刮中頭獎500萬元的喜訊，該男子不僅當場報喜給家人，還包紅包答謝店員；投注站代理人也為感謝媽祖廟庇佑，特別準備蘭花叩謝神明，盼未來持續傳出中獎喜訊。

南投縣埔里鎮「鑫勇得彩券行」刮出刮刮樂「五路財神」頭獎500萬元，中獎者為一名30多歲男子。（圖／民視資料照）

投注站閒聊成關鍵 埔里彩券行刮出「五路財神」500萬頭獎



投注站內的閒聊話題有時也可能成為幸運關鍵？根據《ETtoday新聞雲》報導，南投縣埔里鎮薰化里西寧路17號1樓的「鑫勇得彩券行」，近日刮出刮刮樂「五路財神」頭獎500萬元。代理人蔣小姐透露，中獎者是一名年約30多歲的男子，當天進店購買彩券時原本只是抱著試試手氣的心情，沒想到在短短時間內就迎來人生大獎，也讓現場氣氛瞬間變得熱鬧非凡，成為店內難得一見的驚喜時刻。

不久後男子淡定向店員表示自己中頭獎，經確認無誤後才露出笑容，並立刻打電話向家人報喜，還包紅包答謝店員。（圖／民視資料照）





聽聞財神圖像相似臨時加買 幸運男0情緒說「我中頭獎了」

蔣小姐進一步轉述，該名男子原本正在刮「1200萬大吉利」彩券，期間聽到店員與其他顧客聊到刮刮樂「五路財神」上的財神爺圖像，與店裡供奉的財神爺看起來相當神似，瞬間覺得頗有喜氣，認為是種巧合的男子於是臨時起意再多買一張「五路財神」，並挑選尾數為8號的彩券試手氣。沒過多久，該名男子走到櫃檯前，以相當平靜的語氣對店員輕聲說：「我中頭獎了。」店員協助再次確認後，才確定真的是500萬元頭獎，中獎者這才露出藏不住的笑容，隨即打電話向家人報喜，也特地包了一個紅包感謝店員的協助與見證這份好運。

投注站也為感謝附近媽祖廟庇佑，特別準備蘭花前往叩謝神明，祈求未來能持續傳出中獎喜訊。（圖／民視資料照）

感謝神明庇佑 投注站赴媽祖廟奉蘭花祈求再傳喜訊



對於投注站開出大獎，蔣小姐也感到十分開心與感恩。她表示，店裡在得知中獎消息後，特別前往附近的媽祖廟答謝神明庇佑，並準備一盆蘭花作為供品，表達感謝之意。她也希望藉此祈求店內未來能持續傳出中獎好消息，讓更多前來購買彩券的民眾都能沾到喜氣與好運，同時也替社區增添一份正向與溫暖的話題。





