南投4區齊聚 歲末感恩共善行
慈濟南投、草屯、埔里、竹山四個和氣區，這兩天陸續舉辦社區歲末祝福活動，邀請鄉親齊聚，感恩祈福，共聚善念，並透過素食推廣、環保體驗及惜福義賣，傳遞環保愛地球的理念。南投縣長許淑華也受邀出席，與志工及民眾一同用感恩的心，迎接新年。
草屯聯絡處歲末祝福，結合環保市集，吸引大小朋友。南投縣長許淑華到場，與大家同樂。
南投縣長 許淑華：「像剛才我自己也抽了一些籤，希望每一年，我們給自己祝福之外，也希望能夠像上人一樣有智慧。」
環保DIY與平安麵推素，感受滿滿慈濟人文。
慈濟志工 陳雅琇：「他們可以在這裡體驗，這種很溫馨的感覺，接著再來我們的歲末祝福。」
慈濟志工 陳美惠：「活動我們全部捐助弘法利生，也很感恩非常多的攤位，都願意一起來護持。」
南投聯絡處的歲末祝福，舉辦舊愛新生市集，一起尋找惜福寶藏，延續物命。
名間鄉長 陳翰立：「可以把這些東西聚集起來的話，幫助那些有需要幫忙的人。」
名間國中校長帶領茶道班學生，為民眾奉上一杯感恩的茶。
名間國中校長 劉民專：「藉由茶道，我們讓學生體會到，知福惜福再造福。」
竹山和氣區歲末祝福，這一場，特別走入校園。
水里國小校長 許秀勲：「這次的歲末祝福，是在921之後，第一次在水里辦理，學校也非常地開心，有這樣的機會。」
埔里聯絡處歲末祝福，鄰近的鄉鎮首長，共襄盛舉。
魚池鄉長 劉啟帆：「感受到上人的慈愛跟慈悲，讓我們整個環境變得很棒。」
領受慈濟60周年紀念版福慧紅包，祝福聲中，人人祈願，為新的一年注入善與希望。
