南投4.5萬戶停水23小時 水里溪取水口改善工程啟動

台灣自來水公司將進行水里溪取水口改善及增設工程，南投市等5鄉鎮市共4萬4996戶，民國115年1月8日0時起停水23小時。（台水提供／楊靜茹南投傳真）

台灣自來水公司將進行水里溪取水口改善及增設工程，公告南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮及竹山鎮部分地區共84個村里，下月8日0時起停水23小時，影響4萬4996戶，籲民眾提早儲水備用，停水期間，將設置臨時取水站40處，並調派7輛水車巡迴補水。

台水公司指出，為了讓南投地區穩定供水，進行水里溪取水口改善及增設工程，因此民國115年1月8日0時起停水23小時，進行取水管線改接施工，影響地區包括南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮及竹山鎮部分地區用戶，提醒受影響用戶提早儲水備用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉產生高溫造成馬達損壞。

停水範圍：

1. 南投市：鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里（部分）、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里（部份）、永豐里（部份）、福興里（部份）、三興里（部份）、平山里（部份），共24里。

2. 名間鄉：新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村，共9村。

3. 水里鄉：水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村，共18村。

4. 集集鎮：集集里、和平里、林尾里、田寮里、隘寮里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里，共11里。

5. 竹山鎮：消防訓練中心、竹山里、中正里、中山里、雲林里、竹圍里、下坪里、桂林里、中和里、中崎里、延和里、延祥里、延正里、延平里、延山里、硘磘里、德興里、福興里、鯉魚里（鯉魚國小以北）、山崇里、富州里、中央里、社寮里（部分），共22里。

