南投5鄉鎮大停水！近4.5萬戶23小時沒水用

南投部分地區將停水。（示意圖／翻攝自pexels）





台水公司辦理「水里溪取水口改善及增設工程」，將於本週四（8日）凌晨0時起停水改接施工，影響南投縣南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮及竹山鎮部分地區，共計停水23小時。台水提醒，受影響用戶請提早儲水備用，停水期間也應留意用水設備操作，避免造成損壞。

台水公司第四區管理處指出，停水時間自8日0時起至8日23時止，影響供水戶數約4萬4,996戶，停水範圍涵蓋上述5鄉鎮（市）部分地區共84個村里，除停水區域外其餘地區維持正常供水。台水也提醒，復水後管線末端、大樓及地勢較高區域，可能延後數小時恢復正常供水。

設臨時取水站40處

為降低停水衝擊，台水表示，停水期間將由第四區管理處設置臨時取水站40處，並調派7輛水車巡迴補水，提供民眾就近取水；相關取水站點與補水資訊，可依台水公告查詢。

南投市

鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里（部分）、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里（部分）、永豐里（部份）、福興里（部份）、三興里（部份）、平山里（部份）共24里。

名間鄉

新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村，共9村。

水里鄉

水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村共18村。

集集鎮

集集里、和平里、林尾里、田寮里、隘寮里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里共11里。

竹山鎮

消防訓練中心、竹山里、中正里、中山里、雲林里、竹圍里、下坪里、桂林里、中和里、中崎里、延和里、延祥里、延正里、延平里、延山里、硘磘里、德興里、福興里、鯉魚里（鯉魚國小以北）、山崇里、富州里、中央里、社寮里（部分）共22里。

停水注意事項

台水也提醒了，停水前，請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

廣告 廣告

停水期間，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

更多東森新聞報導

快儲水！明起「7縣市停水」最長9小時 影響範圍曝光

快儲水！明全台6縣市大停水 最長9小時沒水用

年輕人喊1227比921還恐怖！？ 過來人嘆：根本不能比

