南投5鄉鎮84村里1/8停水23小時 4萬4,996戶受影響

南投五鄉鎮市有四萬餘用戶受影響。（自來水公司第四區管理處提供）





新的一年開始卻傳出規模相當大的大停水訊息，自來水公司第四區管理處辦理水里溪取水口改善及增設工程，該施工將造成鄰近區域停水，包括南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮、竹山鎮5鄉鎮市的多個村里都在停水範圍，預計115年1月8日（星期四）凌晨0時起至當日晚11時止，長達23小時，停水戶數約4萬4,996戶。水公司籲請相關村里民眾提前6小時預為儲水備用。

停水區域計84個村里：1.南投市：鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、津和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、嘉興里、振興里、平和里、永興里、千秋里(部分)、新興里(部份)、永豐里(部份)、福興里(部份)、三興里(部份)、平山里(部份)。

臨時取水站計40處。（截圖自水公司宣傳單）

2.名間鄉：新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村。

3.水里郷：水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村。

4.集集鎮：集集里、和平里、林尾里、田察里、隘察里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里。

5.竹山镇：消防訓練中心、竹山里、中正里、中山里、雲林里、竹園里、下坪里、桂林里、中和里、中崎里、延和里、延祥里、延正里、延平里、延山里、硼塔里、德興里、福興里、鯉魚里(鯉魚國小以北)、山崇里、富州里、中央里、社寮里(部分)。

各停水的鄉鎮市設有40處取水站供民眾來取水，大用水戶臨時買水付費與取水在草屯鎮博愛路6號，049-2563505。

為維護民眾用水權益，本處將設置臨時取水站40處，並調派7輛水車巡迴補水，相關資訊詳台水公司停水公告網站https://web.water.gov.tw/wateroff/ 。

水公司係為維護大南投地區供水穩定，辦理「水里溪取水口改善及增設工程」，工程施工造成區域停水。自來水公司請影響地區用户儲水備用(社區大樓請通知社區機電人員於停水前將蓄水池、水塔蓄滿)，並配合節约用水。關閉抽水馬達電源，以免空轉造成損壞或火災。復水後管線末端、大樓及地勢較高之地區可能延後數小時恢復正常供水。停水期間造成不便敬請見諒。

用戶可洽詢地方營運所水里營運所 049-2762076，南投營運所 049-2222635，竹山營運所 049-2642074，或24小時客服電話：1910



