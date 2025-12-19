南投51歲男不滿遭檢舉深夜放鞭炮 開車衝撞後再持刀刺死鄰居

【緯來新聞網】南投縣名間鄉一名51歲黃姓男子，疑似因不滿65歲的鄰居蕭姓男子多次報警檢舉他深夜燃放鞭炮，今（19日）早在蕭男住家門前埋伏，先開車撞倒對方，再持水果刀連刺數刀，導致蕭男送醫後不治。

南投51歲男遭檢舉持刀刺死鄰居。（圖／警方提供）

據警方指出，黃男今日上午約7時潛伏在蕭男家門前，當他發現蕭男騎機車準備外出時，突然駕車加速衝撞，將蕭男撞倒後立即下車行凶。犯案後，黃男自行撥打110報警，自承犯下殺人行為，警方趕到現場時，他已主動坦白。



據了解，黃男長期在半夜燃放爆竹，經常擾人清夢，鄰居苦不堪言。蕭男因家中有幼童，擔憂孩子受驚，日前向警方舉報，警方也曾前往處理。黃男疑因此懷恨在心，遂行報復。警方通報消防單位到場急救，惟蕭男最終仍傷重不治。鄉公所已指派社會課人員協助死者家屬處理後續事宜，詳細案情則有待進一步調查。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力行為，請勿模仿 ★

