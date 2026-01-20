南投6673直達彰化雙鐵只要10元

南投縣草屯往返高鐵彰化站及台鐵田中站的「6673」新闢公車路線歡喜啟航。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文、鄭伯勝∕綜合報導

南投縣草屯往返台鐵彰化田中站的「６６７３」新闢公車路線二十日啟航，補足南下客運長期不足的轉乘缺口。屏東縣政府推出屏一八五沿山公路雙層巴士旅遊路線，將於二十四日上路。

南投縣政府二十日在南投轉運站預定地舉辦新闢公路客運路線６６７３暨電動巴士通車典禮，由縣長許淑華主持。初期使用九座小巴營運，民眾於四月三十日前搭乘每趟只要十元。此外，投入日月潭環湖服務的三輛全新電動大客車也同步通車。

許淑華表示，新闢從草屯發車的６６７３路線行經南投市，串聯彰化高鐵站及田中台鐵站，提供跨縣市便捷交通接駁，支援通勤、就醫與旅遊需求，將大幅改善南下客運量能不足的狀況。

另外，屏東縣交旅處二十日在內埔水門轉運站舉辦理「奔Fun 185」雙層旅遊巴士踩線體驗活動，實地走訪一八五縣道沿山公路，感受沿線自然景觀、人文聚落及農遊特色。

交旅處強調，「奔Fun 185」雙層巴士二十四日至三月一日期間例假日行駛，南、北線均一票價每人二百元，十二歲以下兒童優惠價一百元，採線上預約制，除了農曆除夕至初二不營運，其餘國定假日及每週六、日行駛。

今年活動也推出「集章兌好禮」限定體驗，於南、北線共九個停靠站點設置專屬套色印章，旅客完成指定路線集章後，可返回水門轉運站兌換精美小禮品。北線集章可兌換「雙層巴士小徽章」，南線集章則可兌換「亮點行人吊飾」，數量有限，送完為止。