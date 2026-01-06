南投8旬歲婦騎車左轉遭客運撞擊 連人帶車捲入車底

機車從加油站出來後左轉進入對向車道，後方一輛直行的全航客運直接撞上，騎士88歲李姓老婦下半身連帶機車捲入客運底盤。

李婦不斷拍打車頭呼喊，路人看狀況趕緊報案，消防隊獲報到場利用工具將人救出。南投縣草屯鎮中正路5日上午發生驚悚車禍，騎車的李婦雙腿有骨折與擦挫傷送醫，警方將釐清肇事原因開罰。

南投縣草屯消防分隊分隊長金可瀚表示，「車體整個捲到前保桿下方，腳夾在保桿跟機車的中間。」

南投縣草屯分局交通小隊小隊長賴啓文說明，「警方針對肇事原因調查釐清，並依《道路交通管理處罰條例》針對肇事者違反交通法規行為製單舉發。」

女子頭戴安全帽倒掛在溝渠中的樹幹上，彰化縣大村鄉東美路5日晚間6時半左右則發生一起離奇車禍，50歲黃姓婦人騎車自撞路樹噴飛卡在樹幹上，消防隊獲報以三角吊帶等工具垂降救援，將騎士送醫急救。

彰化縣員林交通分隊小隊長許世民指出，「自撞路樹後黃女跌落溝渠旁的樹上，駕駛黃女由救護車送往員基醫院急救。」

彰基急診重症醫學部主任邱俊杰回應，「經檢查發現有脾臟破裂，還有左側6到12根肋骨骨折以及血胸，另外還有左大腿的開放性骨折，經過了我們一些輸血等急救措施仍於11時18分宣告不治。」

救護人員將黃女救出時已OHCA，送員林基督教醫院後再轉送彰化基督教醫院，檢查發現有脾臟破裂、骨折、血胸等傷勢，經急救後仍宣告不治，事故原因還有待警方調查。

