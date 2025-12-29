南拳媽媽前團員相隔十年開唱 洪言翔首度完整唱完〈下雨天〉

洪言翔睽違十年舉辦專場「唱你的故事」，音樂會特別設計成七個段落，選唱20首歌代表不同階段的心路歷程和成長體悟，包括他先前所屬的南拳媽媽〈下雨天〉，他自爆：「這是我第一次完整的唱這首歌，以前在團體中都是女生負責，男生只需要合音。」

當時出道想當歌手的洪言翔，被公司安排先演戲，沒想到打出知名度，因此沒有太多時間經營自己的音樂事業。許久沒有用歌手身分站上舞台的他，剛開場不久就唱到一度哽咽，只好大喊：「不可能才第三首就想哭吧！」羞認私下其實很愛哭，好險這次都有把歌曲唱完，沒有眼淚失守。他以自己演出的戲劇主題曲〈等一個人〉、〈我們青春〉、〈天使愛大象〉和〈膽小的我〉開場，帶領粉絲重溫他的戲劇作品。

洪言翔重拾歌手身分。（圖／抓馬文化提供）

此外，洪言翔透露，學生時期有個同學給他取綽號叫「胖虎」，讓愛唱歌的他非常走心，直到長大後忍不住問對方，「我唱歌真的那麼難聽？」對方才解釋，不是因為他唱歌難聽，是因為他每節下課都在唱歌，和胖虎一樣吵，才讓走心已久的他打開心結。

音樂會的尾聲，洪言翔以新歌〈我不再是你依賴〉和〈若即若離〉畫下句點，今年在戲劇和音樂領域相當豐收的他，原本定下的目標幾乎都有達標。新的一年即將來到，他也許下願望，趁機向粉絲告白：「新的一年，未來無論戲劇或音樂上，都能盡快和你們見面，就是最好的願望。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導