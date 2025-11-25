南拳媽媽前成員缺乏自信 被公司「來硬的」展現才華

洪言翔發行首支單曲〈我不再是你依賴〉。（圖／抓馬文化提供）

洪言翔曾是「南拳媽媽」成員，近期發行首支單曲〈我不再是你依賴〉，這也是他首次嘗試作曲，過去他會透過手機記錄生活，雖然一直有旋律被記錄下來，但他始終認為離完整寫完一首歌曲還有一大段距離，公司也時常鼓勵他試著作曲，卻苦等半天還是沒有進展，只好使出殺手鐧，直接來硬的逼他寫歌，「真的是因為公司的『硬性鼓勵』，我試著寫寫看，閉關個幾個月看看。」結果在短短3個月內，大概寫出6、7首自覺得比較完整的歌曲，一展創作才華。

MV敘述一段和遺憾告別的故事，導演特別前往山中取景，原本想說開車就能抵達，應不至於走太多山路，豈料現場是一望無際的山坡，導演還要求大家走路上山，光是第一站就要得步行半小時，相當考驗體力。抵達後，導演又安排洪言翔東奔西跑，加上拍攝當天碰上陰雨天，難度大大提升，讓他搞笑自嘲：「我是在參加極限體能大賽嗎？」不過最終登頂看到美麗的山景和海景，和四處放養的牛群，讓他瞬間忘了辛苦，直呼：「看到這個美景一切就值得了！」

洪言翔也在社群發起「我唱你的故事」，開放粉絲點歌說自己的故事，在過程中療癒粉絲也療癒自己，決定用自己的創作為結尾。新歌是大眾熟悉的華語經典情歌曲式，他希望正在歷經失戀之苦的人，聽到這首歌可以在歌中找到依賴，進而慢慢放下心中的遺憾得到釋懷。募集的過中，為了能唱盡點歌人的心坎裡，洪言翔下足功夫認真研讀每一個故事，其中有2首歌分別要用粵語和韓文演唱，在語言不同的情況下，他用一個一個的拼音幫助自己達到標準，「雖然不是自己擅長的語言但也希望粉絲朋友們能感受到我的用心。」

