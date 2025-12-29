南拳媽媽前成員開唱！昔被諷「胖虎」走心了 不忍質問：那麼難聽？

記者徐珮華／台北報導

洪言翔睽違10年舉辦專場音樂會「唱你的故事」，選唱20首代表過去10年不同階段的心路歷程與成長體悟。出道時只想當歌手的他，意外先從演員角色交出成績單，演唱會也以4首參與演出的戲劇主題曲〈等一個人〉、〈我們青春〉、〈天使愛大象〉和〈膽小的我〉開場。許久未以歌手身分上台，他一度忍不住哽咽：「不可能才第3首就想哭吧！」

洪言翔舉辦「唱你的故事」演唱會。（圖／抓馬文化提供）

洪言翔當年拍完電影《切小金家的旅館》後，加入華語經典組合「南拳媽媽」，第一次嘗試創作就是在這個時期，也感謝這段旅程帶來的養分。不過，演唱完南拳媽媽的經典〈下雨天〉後，他自爆「這是我第一次完整唱這首歌，以前在團體中都是女生負責，男生只需要合音」，首次完整演出表現不俗，成功唱出自己的版本。

被問到若再來一次，要當演員還是歌手？洪言翔毫不猶豫回答「歌手」，並透露學生時期有個同學替他取「胖虎」綽號，讓愛唱歌的他非常走心，直到長大後忍不住詢問對方「我唱歌真的那麼難聽嗎」。對方解釋，並非因為唱歌難聽，是因為他每節下課都在唱歌，和胖虎一樣吵，才讓走心已久的他放下心結。

洪言翔重拾歌手身分，演唱會一度激動哽咽。（圖／抓馬文化提供）

洪言翔不忘歌手初心，重拾麥克風並升格創作歌手，對於演唱不同類型的音樂作品也躍躍欲試，歌迷則許願他朝唱跳之路前進。對此，他幽默回應那可能要盡快，先前因為主演的戲劇和同劇演員一起跳舞，似乎聽到關節的聲音，最後默默帶上護膝以免受傷，自嘲：「現在不跳，再過幾年會吃力一點點。」

音樂會尾聲，洪言翔以新歌〈我不再是你依賴〉和〈若即若離〉畫下完美句點。今年在戲劇和音樂領域豐收的他，定下的目標幾乎都達標；如今新的一年即將來到，他也許下新年願望，趁機向粉絲告白：「新的一年，未來無論戲劇或音樂上，都能盡快和你們見面，就是最好的願望。」

