南拳媽媽前成員開唱 開場就哽咽認：私下很愛哭

洪言翔暌違10年舉辦專場演唱會。（圖／抓馬文化提供）

洪言翔暌違10年舉辦專場演唱會「唱你的故事」，特別設計7個段落，選唱20首代表過去10年打拚的歲月裡，不同階段的心路歷程和成長體悟，化作一首首歌曲唱給一路陪伴的粉絲們聽。出道時就只想當歌手的他，意外先從演員的角色中交出成績單，不忘歌手初心的他，這次重拾麥克風，升格當創作歌手外，對於演唱各種不同類型的音樂作品也躍躍欲試，自信表示不排斥任何音樂挑戰。

已經很久沒有用歌手身份站上舞台，剛開場不久洪言翔就唱到一度哽咽，只好大喊：「不可能才第三首就想哭吧！」羞認私下其實很愛哭，好險這次都有把歌曲唱完，沒有眼淚失守。當初在拍完電影《切小金家的旅館》後，洪言翔加入南拳媽媽，他感謝這段旅程帶來的養分，第一次嘗試創作就是在這個時期。不過他在唱完南拳媽媽的經典〈下雨天〉後自爆，「這是我第一次完整的唱這首歌，以前在團體中都是女生負責，男生只需要合音。」

被問到如果再來一次，要當演員還是歌手？洪言翔毫無猶豫地回答「歌手」，透露學生時期有個同學給他取綽號叫「胖虎」，讓愛唱歌的他非常走心，直到長大後忍不住問對方：「我唱歌真的那麼難聽？」對方才解釋，不是因為唱歌難聽，是因為洪言翔每節下課都在唱歌，和胖虎一樣吵，才讓走心已久的他放下心結。

洪言翔一開場就忍不住哽咽。（圖／抓馬文化提供）

