南拳媽媽回歸！宇豪揭密〈心型圈〉藏20年內幕 蔡依林唱紅神曲原為她量身打造

南拳媽媽宇豪跟Lara在新歌〈明朝之前〉ＭＶ中詮釋因家世差距無疾而終、卻在千年後重逢的宿命愛戀。喜鵲娛樂提供

由詹宇豪、Lara梁心頤、AJ張傑組成的「南拳媽媽」正式歸來！近日宣布與喜鵲娛樂強強聯手，以「雙曲齊發」的強大氣場宣告全面回歸。此次不僅重製了當年由方文山作詞、原本為Lara量身打造卻被蔡依林唱紅的經典歌曲〈心型圈〉，更推出全新原創中國風單曲〈明朝之前〉。三人跨越20年後合體，宇豪感性直言：「這不只是回顧，更是我們現在心境的投射。」

宇豪靠地獄辣麵強行醒腦

身兼製作人的宇豪回憶錄音過程，坦言這是一場「時空混亂」的體驗，這首融合R&B風格的中國風歌曲，在旋律結構上極為複雜，宇豪自嘲：「第一版 Demo 我們太注重情緒，隨著越聽越細，為達完美甚至在發片前一天還在修整節奏，更為了克服因反覆聆聽而產生的節奏疲勞，甚至特地去吃超辣的地獄大王辣麵強行醒腦。」

廣告 廣告

Lara 梁心頤表示：「宇豪寫的歌，旋律裡自帶故事畫面，這首歌像是『琥珀中的愛情故事』，時間被定格在某個瞬間，跨越六百年依然鮮活。」至於在錄音室中的互動，Lara幽默爆料：「因宇豪具備絕對音感，在音樂決定權上具有『絕對權威』，即使覺得某處旋律乍聽之下有些特別，但她與張傑完全信任他的判斷。」

南拳媽媽宇豪喊話歌迷，要好好把握有演唱會的機會。喜鵲娛樂提供

張傑拍MV慘摔跪破膝蓋

而AJ張傑在拍攝MV時更是「血淚交織」，為了捕捉一段追公車的畫面，他在寒風中不慎重摔，直接跪破膝蓋，讓Lara看了都直呼佩服。張傑表示，這次重製版注入了輕搖滾元素，是「2025年進化版」的南拳精神。三人全力以赴，只為傳達MV中那段因家世差距無疾而終、卻在千年後重逢的宿命愛戀。

最令資深歌迷驚喜的，莫過於〈心型圈〉的重裝回歸。宇豪透露，這首歌在2006年Demo階段其實是特別為Lara打造的，後來陰錯陽差被蔡依林選中演繹成為巔峰情歌。

20年後，南拳媽媽重新詮釋，由Lara負責精緻的聲部編排，張傑操刀製作，賦予這首青春底色全新的生命力。三人最後也不忘溫馨呼籲歌迷要珍惜眼前人，宇豪更開玩笑說：「大家一定要好好把握現有的一切，尤其是來南拳媽媽演唱會的時候，因為下一次見面，也許就是幾千年後了！」



回到原文

更多鏡報報導

破4億晉升影史第6！《陽光女子合唱團》票房湧泉爆發 孫淑媚曝淚別阿公遺憾

淚揭大S雕像「回歸少女」內幕！具俊曄穿27年前禮物致詞 揭《流星》心碎傳情暗號

安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？

醉漢、一家四口都被丟包趕下車 醫見「網檢討家長」嘆雙標反被嘲