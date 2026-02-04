南拳媽媽延續20年友誼回來了！揭蔡依林〈心型圈〉創作內幕

【緯來新聞網】「南拳媽媽」宇豪、Lara梁心頤、AJ張傑與「喜鵲娛樂」合作，以雙曲齊發的強大聲勢揭開全新創作里程，此次同步數位上線重製經典〈心型圈〉與全新單曲〈明朝之前〉，不僅是團體情誼的續寫，更展現了3人跨越20年後更具厚度的創作能量。

南拳媽媽回來了！（圖／喜鵲娛樂提供）

蔡依林的〈心型圈〉原曲誕生於2006 年，由方文山作詞、詹宇豪作曲，這首歌當初在創作Demo階段，其實是宇豪特別為Lara量身打造的歌曲，後來被蔡依林選中。時隔多年，南拳媽媽選擇將這首極具意義的作品重新演繹，重製版由宇豪主唱、Lara負責精緻的聲部編排、張傑則操刀製作與編曲，在保留原作情感核心的基礎上，注入了現代編曲思維與輕搖滾元素。



宇豪表示：「〈心型圈〉是許多人的青春底色，這次重製不僅是回顧，更是我們3個人現在心境的投射。」在全新單曲〈明朝之前〉的製作上，身兼作曲與製作人的宇豪，回憶起過程時坦言這是一場「時空混亂」的體驗，這首融合 R&B 風格的中國風歌曲，在旋律結構上極為複雜，極度考驗節奏感。



歌詞中「愛在光年外，與你笑倚紫禁畔」，讓他感觸極深，想起了過世的長輩，「這首歌感受到的不只是愛情，還有對親情與寵物的愛，希望藉此提醒大家把握現有的一切」。

宇豪（左）、Lara合體演MV。（圖／喜鵲娛樂提供）

Lara對於錄音室裡的互動，幽默爆料：「因宇豪具備絕對音感，在音樂決定權上具有『絕對權威』。」在衝突中創造合理的拉扯，她特別強調，無論是重製經典還是新歌，和聲編排都投入大量心血，為的就是完整呈現跨越千年的故事。



張傑第一次聽到新歌Demo就知道這是最具「南拳味」的旋律，在演唱上刻意屏棄技巧性的轉折，選擇以最直覺的方式讓情緒先行，「我會先抓穩情緒，再決定力度與呼吸，讓畫面自然浮現」。



除了音樂上的雕琢，MV 拍攝更是集「血與淚」於大成，Lara 佩服兩位團員的敬業程度。宇豪在寒風中反覆淋雨入鏡；張傑則為了捕捉追公車的畫面，不慎摔倒跪破膝蓋。



南拳媽媽最後溫馨呼籲歌迷，希望歌迷能珍惜眼前人，宇豪更開玩笑說：「大家一定要好好把握現有的一切，尤其是來南拳媽媽演唱會的時候，因為下一次見面，也許就是幾千年後了。」

張傑都沒什麼變。（圖／喜鵲娛樂提供）

